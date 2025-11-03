وفاة أم حزنا على رحيل ابنتها من ذوي الهمم بالمنوفية

شهدت قرية تلبنت ابشيش بمركز الباجور في محافظة المنوفية حالة من الحزن بعد الاعلان عن وفاة سيدة بعد رحيل ابنتها بساعتين.

واكد الاهالي ان الابنه من ذوي الهمم تبلغ من العمر ٣٨ عاما وتم احتجازها بالعناية المركزة بسبب مرضها وتم اعلان وفاتها في ال ساعات الأولى من صباح اليوم.

وتابع الاهالي، انهم فوجئوا بالإعلان عن وفاة الام بعد ساعتين من وفاة ابنتها حيث كانت ترتبط بها طوال فترة حياتها وكانت تراعها طوال الوقت.

وسادت حالة من الحزن بين جميع ابناء القرية الذين يستعدون لتشييع الجثامين الي مثواها الاخير في مقابر الأسرة في القرية.