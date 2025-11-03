محافظ الوادى الجديد يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المدينة الرياضية الملحقة بمقر مجمع المصالح الحكومية لتقديم الخدمات الذكية ، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة.



وأكد الزملوط خلال الجولة أهمية تفعيل وممارسة الأنشطة الرياضية بشكل منتظم للعاملين بمختلف المديريات، وتكثيف البرامج الرياضية والترفيهية ، تزامنًا مع انطلاق دوري المديريات اليوم؛ دعمًا لنمط الحياة الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المجمع الحكومى للمحافظة. كما اطّلع على جاهزية الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة وساحات الانتظار، إلى جانب أعمال اللاندسكيب والتجميل بالمحيط الخارجي.