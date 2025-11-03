القبض على المتهمين بالإستيلاء على سيارة من معرض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر صاحب معرض تأجير سيارات، من قيام أحد الأشخاص باستئجار سيارة منه، وعدم ردها بموعد التسليم بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/10/2025 تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من (مالك معرض تأجير سيارات - مقيم بدائرة القسم ) بتضرره من (شخصين – مقيمان بالإسكندرية) لقيامهما بالحضور للمعرض محل عمله وتأجير سيارة منه وعقب ذلك قاما بالإستيلاء عليها وغلق هواتفهما المحمولة.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما فى حينه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.. وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى لدى آخر .

وبمواجهته إعترف بعلمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.