انطلاق المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام بمشاركة علماء من مصر والعالم

ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة تحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.محمد عوض تاج الدين مساعد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ود.محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، المؤتمر السنوي تحت عنوان:

NCI Annual Congress Bridging Gaps in Oncology (BGO) ،

"صوت واحد ورؤية واحدة لمستقبل بلا سرطان”، خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2025، ويأتي في إطار ريادة جامعة القاهرة في دعم البحث العلمي والتطوير المستمر في مجالات الطب والرعاية الصحية، وبمشاركة نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأورام من مصر والعالم.

وأوضح د. محمد سامي عبد الصادق، أن المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام سوف يتناول أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات تشخيص وعلاج الأورام، وخاصة في مجالات العلاج المناعي والموجّه، وسبل الكشف المبكر وتحسين نتائج العلاج وجودة الحياة للمرضى، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة في المجتمع المصري بمختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن المؤمر يأتي بشراكات دولية بارزة مع كل من الجمعية العالمية لأورام الدم (SOHO)، وجمعية جراحة الأورام (SSO)، وجامعة أكسفورد، كما يتضمن الاجتماع السنوي للأشعة التشخيصية، بما يعكس الطبيعة متعددة التخصصات للحدث، ويؤكد تكامل الجهود العلمية والطبية في مكافحة السرطان.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن تنظيم هذا المؤتمر السنوي يأتي في إطار حرص الجامعة على توحيد الجهود بين مختلف التخصصات الطبية والبحثية لتقديم نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات الصحية الكبرى، وعلى رأسها مرض السرطان لتحقيق التنمية الصحية المستدامة في مصر والمنطقة، مؤكدًا أن المعهد القومي للأورام يمثل صرحًا علميًا وعلاجيًا عالميًا يحتضن رسالة وطنية وإنسانية في مواجهة السرطان.

ومن جانبه، أكد د. محمد عبد المعطي سمره، عميد المعهد القومي للأورام، أن المؤتمر هذا العام يستهدف سد الفجوات البحثية والعلاجية في مجال الأورام، وفتح آفاق التعاون بين العلماء والباحثين من مختلف التخصصات، لبحث أحدث الابتكارات في التشخيص والعلاج والرعاية المتكاملة لمرضى السرطان، مضيفًا أن جميع فعاليات المؤتمر معتمدة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (AACME)، مما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة الأكاديمية والتعليم الطبي المستمر للمشاركين به.

وأشار عميد المعهد القوميّ للأورام، إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية دولية تجمع بين الخبرة المصرية والريادة العالمية، تحت مظلة جامعة القاهرة، التي تمثل منارة للتعليم والبحث الطبي في مصر والعالم العربي، لافتًا إلى حرص المعهد من خلال هذا المؤتمر على بناء شراكات جديدة تعود بالنفع على مرضى الأورام في مصر والمنطقة من خلال عقد عدة جلسات وورش عمل علمية مكثفة، ومناقشات مفتوحة حول أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات علاج الأورام، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والرواد العالميين في التخصص.