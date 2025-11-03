مصرع شخص في انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب زراعي بقرية القلمون بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين مصرع حسين مأمون المأذون، 39 عامًا، ومقيم بقرية القلمون بمركز الداخلة، إثر انقلاب جرار زراعي بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.