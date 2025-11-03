معهد التخطيط يحتفل بتخريج دفعة جديدة من دبلوم "اتخاذ القرار القائم على الأدلة"

احتفل معهد التخطيط القومي بتخرج دفعة جديدة من دبلوم "اتخاذ القرار القائم على الأدلة"، الذي يقدمه مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم (NAASAC)، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والأستاذ الدكتور أحمد جبر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للمجالس النوعية، والدكتورة أماني الريس أستاذ علوم الحاسب والمدير التنفيذي لمركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم، والدكتور فابيان واجنز عميد وحدة تنمية القدرات والتدريب الأكاديمي بـ IIASA، إلى جانب عدد من أساتذة المعهد والمتخصصين والمهتمين بمجال دعم القرار القائم على المعرفة.

وفي كلمته خلال الحفل،عبّر الدكتور أشرف العربي عن سعادته البالغة بتخريج الدفعة الثالثة من دبلوم "اتخاذ القرار القائم على الأدلة"، والذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، مؤكداً أن هذا التعاون يُعد نموذجًا للتكامل المؤسسي البنّاء في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

3 مليارات شخص يعيشون في دول تُنفق على فوائد البنوك أكثر من الصحة والتعليم هيئة الاستثمار: إنتاج ضخم للألواح الشمسية بمكون محلي 90% في الربع الأول من 2026

وأضاف العربي أن هذا الحدث يتزامن مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامًا على إنشائه كأول معهد للتخطيط في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المعهد يواصل رسالته في نشر الفكر التخطيطي والتنموي وبناء الكوادر الوطنية القادرة على توطين التنمية في المحافظات، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التنموية التي تواجه المجتمع.

ومن جانبه عبر الدكتور أسامة الجوهري عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث العلمي المتميز، مهنئًا خريجي الدبلوم، ومن بينهم أربعة من كوادر مركز المعلومات إلى جانب واحدٍ وثلاثين متدربًا من سبع عشرة محافظة، مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا يجسد توجهات الدولة المصرية نحو ترسيخ ثقافة التخطيط العلمي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على الأدلة والتحليل الموضوعي، لاسيما في ظل التغيرات العالمية المتسارعة التي تستوجب تطوير آليات صنع القرار.

وأشار الجوهري إلى أن الدولة المصرية تسير في مسارٍ واضحٍ لتطوير منظومة المتابعة والتقييم، من خلال إطلاق الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم وتدشين معامل قياس الأثر، بالإضافة إلى تأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، الذي يهدف إلى تطوير نظم وأطر المتابعة داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بالتعاون الوثيق مع معهد التخطيط القومي.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد جبر أن نجاح دبلوم "اتخاذ القرار القائم على الأدلة" يمثل ثمرة شراكة استراتيجية حقيقية بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد التخطيط القومي، ويُعد استثمارًا نوعيًا في رأس المال البشري، مشيراً إلى أن المشروع اكتسب بعدًا دوليًا من خلال التعاون المثمر مع IIASA، مما عزز مكانته العلمية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبها، أوضحت الأستاذة الدكتورة أماني الريس أن الدبلوم يتضمن ستة برامج أساسية تشمل: أسس ومبادئ صنع القرار، والتفكير المنظومي، واستشراف المستقبل، والنمذجة التحليلية، والنمذجة الإحصائية، وديناميكيات النظم، موضحةً أنه يتم تقديم البرامج من خلال نخبة من الأساتذة المصريين إلى جانب خبراء من المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.

وفي الختام، هنأ الدكتور فابيان واجنز خريجي الدبلوم على إنجازهم العلمي المتميز، مشيدًا بقدرتهم على فهم التأثيرات المختلفة للنماذج الذهنية على إدراك الواقع وصنع القرار، داعيًا إياهم إلى تطبيق ما تعلموه في مواقع عملهم ومؤسساتهم، مؤكداً أن المستقبل يمكن تشكيله من خلال توظيف الأدلة والمعرفة في صنع القرار الرشيد.