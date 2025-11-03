الأربعاء.. حفل أعمال كلاسيكية عالمية وتركية على المسرح الكبير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفل جالا بالتعاون مع سفارة تركيا بالقاهرة، لأوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة المطربة أميرة أحمد، وعازفة البيانو التركية رويا تانر، وذلك في الثامنة مساء بعد غد، الأربعاء، على المسرح الكبير.

ويأتي الحفل، انطلاقا من توجهات الثقافة المصرية الرامية إلى تعزيز جسور التواصل الفني مع مختلف دول العالم.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من الأعمال الكلاسيكية العالمية والتركية والعربية التراثية والمعاصرة التي وضعها نخبة من المؤلفين منهم موتسارت، أوجوزهان بالشي، سيد درويش، وقائد الحفل محمد سعد باشا.

يذكر أن الموسم الفني 2025 - 2026 لأوركسترا أوبرا القاهرة، يضم مجموعة من العروض المميزة التي تضم أعمالاً متنوعة دولية ومحلية، يستضيف خلالها قادة وسوليستات مصريين وعالمين، إلى جانب مصاحبة عروض فرق الأوبرا المختلفة.