مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تسليم وثائق 29 منحة دراسية جامعية للمتفوقين في الثانوية العامة ببني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،شهد السيد"بلال حبش"نائب المحافظ،احتفالية تسليم وثائق منحة التعليم العالي للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية للعام 2025/2026،والمُقدمة من جمعية مشوار لتنمية المجتمع بمحافظة الجيزة ،وبالتعاون مع جمعية الإمام النووي لخدمة العلوم والثقافة والتنمية ببني سويف،للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المتفوقين والملتحقين بكليات القمة والطلاب ذوي الهمم من أسر الفئات الأولى بالرعاية من أبناء بني سويف

أقيمت الاحتفالية بقاعة ديوان عام المحافظة، وفي حضور: الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، غادة فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية مشوار بمحافظة الجيزة، رامي جابر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمام النووي لخدمة العلوم والثقافة والتنمية

وفي كلمته نقل نائب المحافظ شكر وتحيات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "للقائمين على توفير المنحة من جمعية مشوار وبالتنسيق مع جمعية الإمام النووي ،مشيدا بدور المجتمع المدني الذي يعد شريكاً أساسياً مع أجهزة الدولة في جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، لاسيما وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في مجال تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك في اطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030

من جانبها أعربت وكيل التضامن عن سعادتها بحضور هذه الفعالية التي تُقام تحت رعاية محافظ بني سويف،ودعمه الدائم للعمل الأهلي ،لاسيما مع تميز بني سويف في هذا المجال والذي توج بتوقيع أول وثيقة لتوحيد وتنظيم جهود العمل الأهلي تحت إشراف السيد"بلال حبش"نائب المحافظ، وموجهة الشكر لشركاء الخير من جمعيتي مشوار والإمام النووي،واللتين تمثلان نموذجا رائدا  للعمل الأهلي يُحتذى به في تكامل دور المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، داعية الطلاب إلى الاهتمام بالعمل التطوعي  كجزء أصيل وراسخ من مكونات الشخصية المصرية الحديثة

من جهتها أضافت رئيس جمعية مشوار،أن المنح المُقدمة بلغت 29 منحة دراسية للطلاب في عدد من الكليات بجامعة بني سويف موزعة بواقع :11 منحة بكلية الطب البشري،و7 منح بكلية التمريض،و3 منح بكلية الهندسة، و2 بكلية الألسن، و2 منحة بكلية الصيدلة، و2 منحة بكلية طب الأسنان والفم ، ومنحة واحدة بكلية العلاج الطبيعي ، ومثلها بكلية هندسة البترول ، وتضمنت منحة لأحد الطلاب من ذوي الهمم ،حيث تم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين واستيفاء كافة الأوراق والشروط اللازمة لاستحقاق المنحة، التي تشمل المصروفات الأساسية من الرسوم الجامعية والكتب والمواد العلمية ومستلزمات الدراسة ، مشيرة إلى أن الجمعية أسهمت  من خلال تلك المنح في تخريج عشرات الأطباء والمهندسين والصيادلة

فيما أوضح رئيس جمعية الإمام النووي،أن الجمعية قامت بعقد شراكة مع جمعية مشوار منذ 5 أعوام _لتقديم منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين ، وتم إجراء المقابلات للمتقدمين وفق الالتزام بشروط استحقاق المنحة للطلاب خريجي المدارس الحكومية من الأسر الأولى بالرعاية للدراسة في الجامعات المصرية،مشيرا إلى أنه تتم متابعة المستفيدين من المنحة خلال سنوات الدراسة الجامعية ، لتقييم نتائجهم وضمان استمرار تفوقهم لتحقيق الهدف من المنحة

وفي ختام الفعالية سلم نائب محافظ بني سويف الطلاب وثائق المنحة، مقدماً لهم التهنئة على تفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي مما أهلهم للحصول على تلك المنحة لاستكمال دراستهم الجامعية ،فضلا عن تقديم التهنئة لأولياء أمورهم، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية ،مُطالباً إياهم بأهمية تحقيق التوازن بين الجوانب العلمية والعملية لمواكبة التطور السريع والمتلاحق في أدوات ووسائل التعليم والتعلّم

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

مجمع كهنة

إيبارشية حلوان تدعو لتنظيم رحلات للمتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

يوم تدويني للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية عن أزمة تعيينهم الأربعاء

صندوق الإدمان

صندوق الإدمان يختتم معسكر "قوتنا في شبابنا" بالتعاون مع وزارة الرياضة

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

