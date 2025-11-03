توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة وجامعة بكين للبريد والاتصالات

وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) وجامعة بكين للبريد والاتصالات، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الأمانة العامة والمؤسسات الأكاديمية الصينية.

وقع مذكرة التفاهم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وزير مفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، ومن جامعة بكين للبريد والاتصالات، البروفيسور XU Mei، رئيس الجامعة.

تشمل مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون المتنوعة، يأتي من بينها عقد منتدى عربي- صيني حول السياسات الرقمية، وعقد برامج تدريبية قصيرة الأمد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لطلاب جامعة بكين للبريد والاتصالات.

وكذلك إقامة برامج تدريبية قصيرة الأمد حول الثقافة الصينية واللغة الصينية والمعرفة الرقمية لموظفي جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة بكين للبريد والاتصالات، قد تأسست في عام 1955، وتديرها وزارة التعليم الصينية بشكل مباشر. وهي جامعة متعددة التخصصات، ذات توجه بحثي، وتركز على مجالي الهندسة والعلوم، وتتميز بتخصصها في تكنولوجيا المعلومات.