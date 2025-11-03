أبرز تصريحات ترامب اليوم.. إعلان عدم الترشح في الانتخابات واتهامات للصين

تصدر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤشرات البحث على جوجل بعد اطلاقه عدة تصريحات مهمة في نواحي مختلفة، منها اتهامات إلى الصين وأخرى متعلقة بإسرائيل ونتنياهو.

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات ترامب خلال الساعات الماضية.

عدم الترشح في الانتخابات المقبلة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه لا يفكر في خوض السباق الرئاسي المقبل، رغم تكرار دعوات تطالبه بالعودة إلى الساحة السياسية.

وأضاف أن تصريحاته قد تخفف من التكهنات داخل الحزب الجمهوري بشأن المنافسة. وفي شأن آخر، أشاد ترامب بعلاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا أنهما تعاونا بشكل جيد رغم تبادل الآراء والضغط المتبادل أحيانًا.

وعبر عن رأيه بأن نتنياهو يتعرض لظلم داخل إسرائيل وأن واشنطن قد تقدم له بعض الدعم.

كما شدد ترامب على أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متين، محذرًا من أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة حماس فور مخالفتها الالتزام بالسلوك الحسن ما يعكس تأييدًا لاحتمال تحرك عسكري قوي كخيار ضغط.

محاكمة نتنياهو

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين ، أول مقابلة له منذ خمس سنوات مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس".

وخلال المقابلة، قال ترامب عن نتنياهو إنه "يحاكم ويعامل معاملة سيئة. سنتدخل لمساعدته قليلاً". وألمح بذلك مجددًا إلى نيته التصرف لصالح نتنياهو، وهذه هي المرة الثانية التي يُصرح فيها بذلك علنًا.

وقال ترامب إنه اضطر إلى "الضغط" على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال في غزة. وأضاف: "لم نضغط عليه من قبل"، مضيفًا: “لم يعجبني الكثير مما فعله”.

منع تصدير رقائق "إنفيديا"

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن الولايات المتحدة لن تسمح لشركة إنفيديا ببيع أحدث رقائقها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للصين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة ستكون قادرة على مواصلة التعامل التجاري مع بكين في نطاق غير متعلق بتلك التقنيات المتطورة.

وقال ترامب في تصريحات متلفزة وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن سلسلة رقائق بلاك ويل المتقدمة ستبقى حصرية للاستخدام الأمريكي فقط، متابعا "لن نسمح لأية جهة خارج الولايات المتحدة بالحصول على أكثر الرقائق تقدما، سنسمح لهم بالتعامل مع إنفيديا، ولكن ليس فيما يتعلق بالأكثر تقدما".

اتهامات ترامب للصين

ورفضت الصين اليوم الاثنين مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بكين تختبر سرًا أسلحة نووية؛ مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة التزامها بالاستراتيجية النووية للدفاع الذاتي وتعهدها بوقف التجارب النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - إن الصين باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودولة نووية مسئولة، فإنها تلتزم بسياسة "عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية" وتدعم بشدة سلطة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأعربت ماو عن أملها في أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وأن تحافظ على وقفها الاختياري للتجارب النووية، وأن تتخذ تدابير ملموسة لدعم النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.