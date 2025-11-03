قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبرز تصريحات ترامب اليوم.. إعلان عدم الترشح في الانتخابات واتهامات للصين

ترامب
ترامب
محمد شحتة

تصدر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤشرات البحث على جوجل بعد اطلاقه عدة تصريحات مهمة في نواحي مختلفة، منها اتهامات إلى الصين وأخرى متعلقة بإسرائيل ونتنياهو. 

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات ترامب خلال الساعات الماضية.

عدم الترشح في الانتخابات المقبلة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه لا يفكر في خوض السباق الرئاسي المقبل، رغم تكرار دعوات تطالبه بالعودة إلى الساحة السياسية.

وأضاف أن تصريحاته قد تخفف من التكهنات داخل الحزب الجمهوري بشأن المنافسة. وفي شأن آخر، أشاد ترامب بعلاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا أنهما تعاونا بشكل جيد رغم تبادل الآراء والضغط المتبادل أحيانًا.

وعبر عن رأيه بأن نتنياهو يتعرض لظلم داخل إسرائيل وأن واشنطن قد تقدم له بعض الدعم.

كما شدد ترامب على أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متين، محذرًا من أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة حماس فور مخالفتها الالتزام بالسلوك الحسن ما يعكس تأييدًا لاحتمال تحرك عسكري قوي كخيار ضغط.

محاكمة نتنياهو

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين ، أول مقابلة له منذ خمس سنوات مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس".

وخلال المقابلة، قال ترامب عن نتنياهو إنه "يحاكم ويعامل معاملة سيئة. سنتدخل لمساعدته قليلاً". وألمح بذلك مجددًا إلى نيته التصرف لصالح نتنياهو، وهذه هي المرة الثانية التي يُصرح فيها بذلك علنًا.

وقال ترامب إنه اضطر إلى "الضغط" على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال في غزة. وأضاف: "لم نضغط عليه من قبل"، مضيفًا: “لم يعجبني الكثير مما فعله”.

منع تصدير رقائق "إنفيديا"

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن الولايات المتحدة لن تسمح لشركة إنفيديا ببيع أحدث رقائقها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للصين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة ستكون قادرة على مواصلة التعامل التجاري مع بكين في نطاق غير متعلق بتلك التقنيات المتطورة.

وقال ترامب في تصريحات متلفزة وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن سلسلة رقائق بلاك ويل المتقدمة ستبقى حصرية للاستخدام الأمريكي فقط، متابعا "لن نسمح لأية جهة خارج الولايات المتحدة بالحصول على أكثر الرقائق تقدما، سنسمح لهم بالتعامل مع إنفيديا، ولكن ليس فيما يتعلق بالأكثر تقدما".

اتهامات ترامب للصين

ورفضت الصين اليوم الاثنين مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بكين تختبر سرًا أسلحة نووية؛ مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة التزامها بالاستراتيجية النووية للدفاع الذاتي وتعهدها بوقف التجارب النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - إن الصين باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودولة نووية مسئولة، فإنها تلتزم بسياسة "عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية" وتدعم بشدة سلطة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأعربت ماو عن أملها في أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وأن تحافظ على وقفها الاختياري للتجارب النووية، وأن تتخذ تدابير ملموسة لدعم النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نتنياهو الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

هيئة الكتاب

هيئة الكتاب تتعاقد مع الدكتور عبد الحكيم راضي لإصدار مؤلفاته

فعاليات ثقافية وفنية

وزير الثقافة يتفقد مشروع إنشاء “مسرح مصر” بشارع عماد الدين

رفع الاستعدادات القصوي تحسبا لسقوط امطار

رفع درجة الاستعداد القصوى .. تفاصيل تحهيزات المحافظات لموجة الطقس السيئ

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد