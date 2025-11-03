فالوكنر: نتطلع لقمة استثمارية بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس السيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي

قال هيمش فالوكنر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر تُعد شراكة طويلة وتاريخية للغاية، تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مجالات متعددة، وتشهد اليوم مرحلة متقدمة من التطور والتنسيق المشترك.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة مسار طويل من العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل والمصالح الاستراتيجية.

وأشار فالوكنر، خلال لقائه الخاص مع الإعلامية بسنت أكرم على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أنه لمس بنفسه مظاهر هذه الشراكة خلال زيارته الأخيرة لمصر، مؤكدًا سعادته بأن المملكة المتحدة لعبت دورًا – ولو بسيطًا – في المساعدة على افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن التعاون بين لندن والقاهرة شمل دعمًا فنيًا وبيئيًا لضمان أن يتم الافتتاح وفق أعلى المعايير البيئية العالمية، معتبرًا أن هذا الحدث يعكس التزام البلدين بالحفاظ على التراث الإنساني بطرق مستدامة ومسؤولة.

وأكد وزير الدولة البريطاني أن بلاده تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للشركات البريطانية التي تدرس حاليًا مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

وأعرب عن حماسه الكبير لهذه الفرص الاستثمارية الواعدة التي يرى فيها مستقبلًا مشرقًا للشراكة بين الجانبين.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة في استضافة قمة للاستثمار بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه القمة ستكون منصة مهمة لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستوى جديد، يعكس الرغبة المشتركة في بناء علاقات أكثر عمقًا وازدهارًا بين المملكة المتحدة ومصر.

https://youtube.com/shorts/q4LZmLmeWqs?si=Z9NGvpfS2ULdgzva