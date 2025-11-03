قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فالوكنر: نتطلع لقمة استثمارية بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس السيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي

فالوكنر
فالوكنر
عادل نصار

قال هيمش فالوكنر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر تُعد شراكة طويلة وتاريخية للغاية، تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مجالات متعددة، وتشهد اليوم مرحلة متقدمة من التطور والتنسيق المشترك.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة مسار طويل من العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل والمصالح الاستراتيجية.

وأشار فالوكنر، خلال لقائه الخاص مع الإعلامية بسنت أكرم على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أنه لمس بنفسه مظاهر هذه الشراكة خلال زيارته الأخيرة لمصر، مؤكدًا سعادته بأن المملكة المتحدة لعبت دورًا – ولو بسيطًا – في المساعدة على افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن التعاون بين لندن والقاهرة شمل دعمًا فنيًا وبيئيًا لضمان أن يتم الافتتاح وفق أعلى المعايير البيئية العالمية، معتبرًا أن هذا الحدث يعكس التزام البلدين بالحفاظ على التراث الإنساني بطرق مستدامة ومسؤولة.

وأكد وزير الدولة البريطاني أن بلاده تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للشركات البريطانية التي تدرس حاليًا مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

وأعرب عن حماسه الكبير لهذه الفرص الاستثمارية الواعدة التي يرى فيها مستقبلًا مشرقًا للشراكة بين الجانبين.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة في استضافة قمة للاستثمار بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه القمة ستكون منصة مهمة لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستوى جديد، يعكس الرغبة المشتركة في بناء علاقات أكثر عمقًا وازدهارًا بين المملكة المتحدة ومصر.

https://youtube.com/shorts/q4LZmLmeWqs?si=Z9NGvpfS2ULdgzva

فالوكنر وزير الدولة البريطاني ل الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

أرشيفية

مقطع مصور بغرفة النوم.. إحالة المتهمين بمواقعة زوجة بالهرم للمحاكمة

محافظ الغربية

السيطرة على حريق بمصنع كتان بكفر ششتا بزفتى

الحريق

السيطرة علي حريق شب فى مخزن مصنع للأجهزة الكهربائية بأكتوبر

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد