وزير الدولة البريطاني: نعترف رسميا بدولة فلسطين ونسعى لترسيخ حل الدولتين

قال هيمش فالوكنر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حوار خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، إن العلاقات بين القاهرة ولندن تشهد تطورًا متزايدًا في المجالات الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن هذه العلاقات التاريخية تمضي من قوة إلى قوة.

وأضاف هيمش فالوكنر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن زيارته الحالية إلى مصر، وهي الثانية منذ توليه منصبه، تعكس حرص الحكومة البريطانية على تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن بلاده تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، وأن رئيس الوزراء البريطاني سيزور القاهرة قريبًا لدفع هذا التعاون قدمًا.

وأشار هيمش فالوكنر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى سعادته بتمثيل بلاده في افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه إنجاز استثنائي يعكس عراقة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار العالمي، مضيفًا أن المملكة المتحدة لعبت دورًا صغيرًا ومهمًا في دعم الافتتاح من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لضمان الالتزام بأعلى المعايير البيئية.

وأوضح هيمش فالوكنر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا التعاون الثقافي جزء من رؤية بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر على المستويات الثقافية والاقتصادية والتنموية.

وأكد وزير الدولة البريطاني أن بلاده تتطلع إلى توسيع الاستثمارات في مصر، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات البريطانية تدرس فرصًا واعدة في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

وكشف عن نية الجانبين عقد قمة استثمارية مشتركة يشارك فيها رئيس الوزراء البريطاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس تطلع لندن الحقيقي إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع القاهرة.

وحول دور مصر في استقرار المنطقة، شدد فالوكنر على أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى جهودها النشطة في ملفات غزة والسودان وليبيا، ومؤكدًا أن بلاده تثمن الدور المصري في الوساطة ووقف التصعيد. كما أشاد بدور مصر الإنساني في إيصال المساعدات إلى غزة، موضحًا أنه زار مركز المساعدات في العريش واطّلع على الجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وفيما يتعلق بعملية السلام، قال فالوكنر إن الاعتراف البريطاني الرسمي بدولة فلسطين يعد "قرارًا تاريخيًا"، يعكس التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين واستمرار العمل مع مصر وحلفائها لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنود خطة السلام المتفق عليها.

وأضاف: "كنت فخورًا بوجودي في قمة شرم الشيخ التاريخية حول غزة، ونشكر أشقاءنا المصريين على جهودهم التي ساهمت في تحقيق هذه اللحظة المهمة".

واختتم الوزير البريطاني حديثه موجهًا رسالة إلى الشباب المصري والبريطاني قال فيها: "بريطانيا صديق لمصر، وتاريخنا المشترك يصاحبه مستقبل مشرق"، معربًا عن فخره بمشاركة الشباب من البلدين في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا أن هذا التفاعل الثقافي والإنساني يمثل جوهر العلاقة بين الشعبين.

وأضاف في ختام اللقاء: "أنا فخور بأنني كنت وزير الشرق الأوسط عندما اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين، وأرى في ذلك خطوة أولى بالغة الأهمية نحو سلام عادل ودائم في المنطقة".