أحمد موسي: السياحة قادرة علي دفع الاقتصاد المصري

اكد الاعلامي احمد موسى ان السياحه هي من اكبر المجالات القادره على دفع الاقتصاد المصري مرددا السياحه هي الحاجه الوحيده اللي قادره على جلب الدولار في الحال.

واستعرض موسى خلال برنامج على مسؤوليه المذاع على فضائيه صدى البلد صوره من حساب ملكه الدنمارك وهي تقف بانبهار امام احدى التماثيل المصريه الموجوده في المتحف الكبير مشيرا الى رؤساء وملوك العالم هم من يروجون للسياحه المصريه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الان.

واكد موسى اننا اصبحنا لا نحتاج اي دعايه للسياحه بل نحتاج الى مزيد من الاستثمار في هذا المجال من خلال القضاء على البروقراطيه واقامه وانشاء فنادق كبيره تسيع اكثر من 30 مليون سائح متوقع قدومه مصر في الفتره القادمه.