بعد تداول صورة لهم بملابس الزفاف.. القصة الكاملة لشائعة زواج عمرو المهدي وزينة

تداول خلال الساعات الماضية العديد من الشائعات التى تفيد بزواج الفنان عمرو المهدي والفنانة زينة ، وذلك بعد أن انتشرت صورة تجمعهما بملابس الزفاف ، مما أثار فضول الجمهور وازدادت الشكوك بشأن حقيقة الأمر.

تعليق عمرو المهدي على إشاعة زواجه من زينة

ولكن سرعان ما خرج الثنائي وعلق كل منهما على حقيقة الأمر ، وقال عمرو المهدي فى تصريحات صحفية، أن زينة فنانة كبيرة وليها جمهور كبير مهتم بكل أخبارها، لكن الصورة اللى جمعتنات وانتشرت على السوشيال ميديا كانت من كواليس مسلسل ورد وشوكولاتة».

وتابع : «كنا بنصور المشهد وزينة قالتلي استني كدا، وبعتت صورة من الكواليس بلبس الفرح لحد وبعدها اتفجأت أن الناس بتكلمني تباركلي على الجواز وأزاي مقولش لحد أننا اتجوزنا».

زينة: استغربت أن الناس صدقت الخبر وحسيت إنى حمل على قلوبهم

ومن جانب الفنانة زينة ، قالت فى أول تعليق لها على هذه الشائعة، أنها شعرت بالدهشة من تصديق البعض لهذا الخبر، معلقة، “استغربت من ردة فعل الناس اللي صدقوا أني فعلا اتجوزت كأن الموضوع كان حملًا على قلوبهم”.

وأكدت زينة أن علاقتها بعمرو المهدي هى فقط علاقة فنية وأن المشهد الذي ظهر في الصوركان جزء من أحداث المسلسل.

مسلسل ورد وشيكولاتة

ومسلسل "ورد و شوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد كلا من مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.