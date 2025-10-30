قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هروب زينة.. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «ورد وشوكولاتة»

زينة
زينة
قسم الفن

تطل زينة الليلة على جمهورها بعمل درامي جديد يحمل عنوان "ورد وشوكولاتة"، الذي يبدأ عرضه مساء اليوم، الخميس 30 أكتوبر، عبر منصة Yango Play، حيث تُعرض الحلقتان الأولى والثانية في تمام السابعة مساءً. 

وتخوض زينة من خلال المسلسل تجربة فنية مختلفة تراهن عليها بشدة، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها تعد من أقرب وأصعب الأدوار التي قدمتها في الفترة الأخيرة.

تقدم زينة خلال مسلسل "ورد وشوكولاتة" شخصية إعلامية ناجحة وصاحبة طموح كبير، تعيش حياة تبدو مثالية ومستقرة، إلى أن تتخذ قراراً جريئا يقلب موازين حياتها تماماً، بعدما تهرب من حفل زفافها في اللحظات الأخيرة، ومن هنا تبدأ سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تقودها إلى مواجهات مليئة بالتقلبات في رحلة تجمع بين الدراما الموشقة والمشاعر المتناقضة.

المسلسل يتناول قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، أثارت في وقت سابق جدلا واسعا في المجتمع المصري لفترة طويلة، ليقدم حكاية عن الحب والخداع والاختيار الصعب، فبين لحظات الرومانسية الدافئة والقرارات القاسية، تتحول القصة إلى صراع نفسي وعاطفي يختبر أبطاله ويكشف عن وجوه متعددة للعلاقات الإنسانية.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. 

العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

جدير بالذكر أن زينة كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في المسلسل قبل يومين فقط، بعد فترة تصوير امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم تعرضها لإصابة قوية في ركبتها أثناء تنفيذ أحد المشاهد قبل ثلاثة أسابيع، إذ أصيبت بشرخ واضطرت لوضع جبيرة طبية، إلا أنها رفضت التوقف عن التصوير والتزمت بإنهاء دورها في الموعد المحدد قبل انطلاق العرض الرسمي.

ورد وشوكولاتة زينة محمد فراج

