مازن الغرباوي يقدم ماستر كلاس في الإخراج المسرحي خلال مهرجان الطفل

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تنظيم ماستر كلاس للمخرج والممثل مازن الغرباوي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، التي تُقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم دورة النجم إيهاب فهمي، بمشاركة نخبة من الخبراء والفنانين من مختلف الدول العربية.

ويُقام الماستر كلاس تحت عنوان “الإخراج المسرحي وتوظيف التقنيات الحديثة في عصر الفنون الأدائية”، حيث يقدّم الغرباوي خبراته في مجال الإخراج المسرحي الحديث، وأساليب الدمج بين الفن الكلاسيكي والتكنولوجيا في العروض الحية.

مازن الغرباوي هو مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أول مهرجان دولي يُقام على أرض سيناء، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإبداع الفني والمواطنة عام 2013 كأصغر فنان في تاريخ مصر ينالها، وعلى جائزة أفضل عرض مسرحي دولي بفرنسا عن بيكيت أو شرف الله، كما تُوّج عام 2024 بـ جائزة THEATER AWARDS كأفضل مؤسس ورئيس مهرجان مسرحي دولي في العالم، ثم نال عام 2025 جائزة أفضل شخصية مسرحية مؤثرة على مستوى دول البحر المتوسط كأول مصري وعربي يحقق هذا التكريم من تركيا.

ويُعد الغرباوي أول مصري وعربي يدشن نسخًا من مهرجان مسرحي مصري في أوروبا، وأول من عرض مسرحية مصرية في التاريخ بكوريا الجنوبية (جسم وأسنان وشعر مستعار – 2024)، وكذلك أول من قدم عرضًا مصريًا في الألفية الجديدة بالصين (انتحار معلن – 2014).

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي رئيسته الشرفية الدكتورة غادة جبارة.

المهرجان يحتفي هذا العام بمقدمى الدوبلاج للأعمال الموجهة للطفل من القامات الفنية المبدعة، ويُقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.