نجل عبد الناصر: لا يمكن تحرير فلسطين إلا بجيش عربي موحد.. فيديو

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إنه لا يمكن تحرير فلسطين إلا بعمل جيش عربي موحد وموقف عربي موحد.

وأضاف نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في لقاء على قناة "العربية"، أن إسرائيل لو شعرت أن هناك موقف عربي موحد يشكلوا قوى ضاربة هتيجي تقعد معاك وتحل المشكلة.

وتابع نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: غير كده إسرائيل مش هتحل المشكلة وهتقعد تتوسع تتوسع.

وأشار إلى أنه يريد أن يعلم الشباب، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليس رجل حرب من أجل الحرب وإنما رجل حرب من أجل السلام.

وذكر أن كلمة عبد الناصر في 56 أنه قد فرض علينا القتال، ولكن لم يوجد من يفرض علينا الاستسلام.