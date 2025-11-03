نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: الاتحاد السوفيتي عوضنا عن الأسلحة المدمرة في 1967

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الاتحاد السوفيتي بدون دفع فلوس، عوضنا عن أسلحة الطيران المدمرة في حرب 1967م، وأسقط هذه الديون العسكرية في عهد مبارك.

وأضاف نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في لقاء على قناة "العربية"، أن ديون الأسلحة كانت مؤجلة وأسقطت في عهد مبارك، منوها أن السبب الرئيسي لقبول مبادرة "روجرز" هو الرغبة في إنشاء حائط الصواريخ.

وتابع: مبادرة "روجرز" قامت على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وخلال هذه المدة سيتم تنفيذ ما قرر في قرار 242 اللي احنا بالفعل موافقين عليه احنا والأردن، وهو جلاء إسرائيل من جميع الأراضي اللي تم احتلالها.

وأوضح أن عبد الناصر، استغل وقف إطلاق النار لوضع حائط الصواريخ على حافة القناة، لإعطاء غطاء 15 كيلو يسمح بعبور القوات، وفعلا نجحوا، في نقل 42 بطارية صواريخ على حافة قناة السويس.

وتابع: الرئيس عبد الناصر، كان يؤمن بأن تحرير الأرض التي احتلتها إسرائيل لن يكون بغير الحرب.