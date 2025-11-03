نجل جمال عبد الناصر: هذا ما دار بين والدي وبورقيبة بشأن تقسيم فلسطين

علق المهدس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على زيارة الرئيس بورقيبة، الرئيس التونسي، إلى الرئيس جمال عبد الناصر عام 1965م، وتناقش مع الرئيس عبد الناصر بأن يقبل بالتقسيم.

وأضاف نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في لقاء على قناة "العربية"، أن عملية التقسيم مقترنة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، والحديث عن التقسيم بدون عودة اللاجئين كأنك محلتش حاجة، لأن هذا الوضع طرحه الرئيس عبد الناصر.

وتابع: فيما يخص قول الرئيس عبد الناصر للرئيس بورقيبة "كلمهم انت الفلسطينيين هيجننوني لو قبلت" قال عبد الحكيم إنه لم يسمع بهذا الكلام ومحصلش الكلام.

وتابع: اللي حصل، طلعت رسالة من وزارة الخارجية المصرية، لرئاسة مؤتمر "باندونج" وقال: لو إسرائيل هتيجي بشرط إنها تقبل مقررات الأمم المتحدة ومقررات الهدنة الخاصة بتقسيم اللي هو قرار 182 بتاع 47، والاعتراف بعودة اللاجئين وفي هذه الحالة تحل المشكلة حلا جذريا مفيش مشكلة تيجي، ولم مقبلتش وقررتوا إنها تيجي إحنا مش هنيجي، وفعلا ساعتها بعتوا لإسرائيل ورفضت تيجي".

وذكر أن مشروع روجرز، في الوقت ده كان عندنا مشكلة وتفوق الطيران الإسرائيلي.