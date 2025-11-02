سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود

أكد سفير فلسطين لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل، اليوم /الأحد/، أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل حاليا على النحو المنشود رغم ارتكاب إسرائيل انتهاكات للاتفاق، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني على علم بذلك، ويؤكد أن أسوأ نتيجة ستكون استئناف الحرب.

وأوضح السفير الفلسطيني - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن المرحلة الأولى من الاتفاق يجب أن تسير بشكل سليم، في حين ستكون المرحلة الثانية هي الأصعب بسبب مشاركة المنظمات الدولية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بنزع سلاح حماس.

وفي سياق عملية التسوية، شدد نوفل على أهمية ثلاثة مبادئ أساسية، وهي: إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

يذكر أن إسرائيل وحماس اتفقتا في 9 أكتوبر الماضي على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، والذي بموجبه دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ اعتبارًا من 10 أكتوبر الماضي.