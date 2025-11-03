إدارة ترامب تخفض المساعدات الغذائية لـ42 مليون أمريكي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المساعدات الغذائية لنحو 42 مليون أمريكي ستخفض اعتبارا من نوفمبر الجاري، نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الأول.

وأوضح مسؤول في وزارة الزراعة - حسبما نقلت وكالة بلومبرج - أن الحكومة ستستخدم 4.65 مليار دولار من صندوق الطوارئ لتمويل المدفوعات الخاصة ببرنامج "سناب"، وهو أكبر برنامج للمساعدات الغذائية العامة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيغطي نحو 50% فقط من المساعدات المخصصة للأسر المستحقة.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد خططت لوقف مدفوعات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ("SNAP") في الأول من نوفمبر، مشيرة إلى نقص التمويل الناجم عن الإغلاق الحكومي.

ويدعم البرنامج واحدا من كل ثمانية أمريكيين، وتبلغ كلفته نحو ثمانية مليارات دولار شهريا.