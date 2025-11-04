عمرو حمزاوي: واشنطن تروج لاتفاق غزة كانتصار دبلوماسي

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري في الشرق الأوسط يلقى صدى محدودًا داخل الولايات المتحدة مقارنة بما تروّج له الإدارة الأمريكية من نجاحات دبلوماسية في اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن قدّمت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ باعتباره انتصارًا للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف عمرو حمزاوى، خلال حوار على قناة القاهرة والناس، أن الإغلاق الحكومي أمر معتاد في أمريكا، بينما يركّز الإعلام الأمريكي على إبراز ما تعتبره الإدارة نجاحات في السياسة الخارجية، وعلى رأسها اتفاق غزة، مشددًا على أن هناك تصاعد للوجود العسكري الأمريكي في بحر الكاريبي، مشيرًا إلى أن جزءًا منه يأتي في إطار استعراض القوة وحماية المصالح الأمريكية، مع وجود حديث عن احتمالية تنفيذ عمليات عسكرية في فنزويلا قريبًا.

وأوضح عمرو حمزاوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكثر من التصريحات السياسية، لكنها نادرًا ما تترجم إلى سياسات حقيقية، مؤكدًا في الوقت ذاته وجود مخاوف من أن تؤدي تحركاته إلى تورط الولايات المتحدة في صراعات عالمية متعددة، فيما تحاول بعض القوى الدولية منع تفتيت السودان إلى دويلات.