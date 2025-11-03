برلماني: مصر تقود جهود وقف إطلاق النار في غزة وتضمن تدفق المساعدات

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدور المحوري لمصر في المحافل الدولية في دعم حقوق المدنيين في غزة يتعزز يومًا بعد يوم، مشددًا على أهمية ما قامت به القاهرة من خطوات هامة لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم إن "مصر كانت دائمًا على رأس من يتبنى القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، حيث برزت جهود الدولة المصرية في الضغط على الأطراف الدولية لفتح المعابر الإنسانية وضمان إيصال الدعم للشعب الفلسطيني في غزة دون أية عوائق، وهو ما يعكس موقف مصر الثابت في حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر قامت بتقديم الدعم السياسي على جميع الأصعدة، سواء من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية، حيث عرضت الوضع الإنساني في غزة أمام هذه المؤسسات الدولية، مؤكدة التزامها الكامل في ضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح سامي نصر الله، أن "الدور الفاعل لمصر لم يتوقف عند حد الضغط السياسي، بل شمل أيضًا التنسيق المستمر مع المنظمات الإنسانية الدولية، خاصةً الهلال الأحمر والأمم المتحدة، لضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، حيث حافظت القاهرة على علاقة وثيقة مع هذه المنظمات لتوفير بيئة آمنة لعمليات الإغاثة".

وأكد عضو البرلمان، مصر ستظل تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وستواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، وهذا يتطلب من جميع الأطراف الدولية الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات لهم".

وفي ختام تصريحاته، أشاد النائب سامي نصر الله، بمواقف الرئيس السيسي الثابتة في دعم القضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في القيام بدورها القيادي على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في غزة.