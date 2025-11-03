قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
وزير بريطانيا للشرق الأوسط: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز استثنائي
حكم الاحتفال بعيد الحب .. دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر
الجارديان: انتشال الجثث من تحت الأنقاض بغزة أصعب مهمة في تاريخ الحروب الحديثة
أحمد موسى: المتحف المصري أكبر دعاية للسياحة خلال الـ 100 سنة الماضية.. فيديو
أيمن الرقب: غياب الوحدة في الموقف الفلسطيني يؤثر على طرق حل القضية
الأهلي يقترب من ضم مهاجم إيفواري.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مصر تقود جهود وقف إطلاق النار في غزة وتضمن تدفق المساعدات

سامي نصر الله، عضو مجلس النواب
سامي نصر الله، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدور المحوري لمصر في المحافل الدولية في دعم حقوق المدنيين في غزة يتعزز يومًا بعد يوم، مشددًا على أهمية ما قامت به القاهرة من خطوات هامة لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم إن "مصر كانت دائمًا على رأس من يتبنى القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، حيث برزت جهود الدولة المصرية في الضغط على الأطراف الدولية لفتح المعابر الإنسانية وضمان إيصال الدعم للشعب الفلسطيني في غزة دون أية عوائق، وهو ما يعكس موقف مصر الثابت في حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر قامت بتقديم الدعم السياسي على جميع الأصعدة، سواء من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية، حيث عرضت الوضع الإنساني في غزة أمام هذه المؤسسات الدولية، مؤكدة التزامها الكامل في ضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح سامي نصر الله، أن "الدور الفاعل لمصر لم يتوقف عند حد الضغط السياسي، بل شمل أيضًا التنسيق المستمر مع المنظمات الإنسانية الدولية، خاصةً الهلال الأحمر والأمم المتحدة، لضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، حيث حافظت القاهرة على علاقة وثيقة مع هذه المنظمات لتوفير بيئة آمنة لعمليات الإغاثة".

وأكد عضو البرلمان، مصر ستظل تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وستواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، وهذا يتطلب من جميع الأطراف الدولية الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات لهم".

وفي ختام تصريحاته، أشاد النائب سامي نصر الله، بمواقف الرئيس السيسي الثابتة في دعم القضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في القيام بدورها القيادي على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق الاستقرار الدائم في غزة.

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: نُرزق ونُنصر بضعفائنا.. والنبي علمنا أدب التعامل معهم

حكم إخفاء المرأة راتبها عن الزوج

هل تأثم المرأة إذا أخفت راتبها عن الزوج؟.. عضو الأزهر للفتوى: الأصل هو المصارحة

دار الإفتاء

هل الاحتفال بـ عيد الحب حرام؟.. أمين الإفتاء: لا حرج فيه إذا كان في ما أحله الله

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

بزيادة 30%‏‏.. عدد السيارات المرخصة بالسوق المصري لشهر أكتوبر

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

