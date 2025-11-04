اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

اعترافات مثيرة كشفتها تحقيقات النيابة مع المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة بعدما قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 رجلًا و5 سيدات – لـ13 منهم معلومات جنائية – لاتهامهم باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال الحملة، تم ضبط 16 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع سلع بسيطة في الشوارع والتسول بالمناطق العامة.

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، أقروا باعترافات تفصيلية حول نشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم يستغلون الأطفال في جمع الأموال عن طريق التسول وبيع السلع الصغيرة بشكل إلحاحي على المارة، مقابل منحهم مبالغ زهيدة يوميًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.



