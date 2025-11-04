سفير مصر في جيبوتي: افتتاح فرع بنك مصر يعزز العلاقات الاقتصادية

أكد السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، أن الافتتاح الرسمي لبنك مصر في جيبوتي يُعد خطوة تاريخية في مسار التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل الماضي، وما تضمنه البيان المشترك بين الرئيسين من تأكيد على تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإفريقي المشترك.

وقال السفير، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن افتتاح بنك مصر لا يمثل مجرد تدشين لمؤسسة مالية جديدة، بل هو رمز من رموز الحضور المصري في القارة الإفريقية، ودليل على حرص مصر على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع دول القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن البنك سيكون له دور محوري في دعم السياسات المالية والتنمويّة في جيبوتي، والمساهمة في تمويل المشروعات ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح رأفت أن بنك مصر جيبوتي سيسهم في نقل الخبرات والتجارب المصرفية المصرية الحديثة، وتوفير خدمات مالية متطورة تسهم في تسهيل حركة الاستثمار والتبادل التجاري، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمته السلطات الجيبوتية لإنجاح هذا المشروع، بدءًا من فخامة الرئيس عمر جيله وحتى رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ووزير التجارة والسياحة الذين شاركوا في مراسم الافتتاح الرسمية.

وأشار السفير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر الشاملة لتعزيز التواجد الاقتصادي في إفريقيا، وبخاصة في دول القرن الإفريقي، مؤكدًا أن القاهرة ماضية في دعم مسيرة التعاون الإفريقي المشترك، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأهمية التكامل القاري لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.

