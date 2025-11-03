بايرن ميونخ يحتج رسميًا على قرارات شرطة باريس قبل مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

قدّم نادي بايرن ميونخ الألماني احتجاجًا رسميًا قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر إقامتها على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وذلك بعد قرار مفاجئ من شرطة باريس بفرض قيود مشددة على جماهير الفريق البافاري.

تفاصيل الأزمة

وبحسب بيان النادي، فقد أصدرت شرطة باريس أمرًا عامًا في اللحظات الأخيرة مساء الاثنين، تضمن تنظيم تنقلات جماهير بايرن ميونخ، حيث ألزمت الحافلات بالتجمع في نقطة محددة خارج المدينة قبل التوجه إلى الملعب، مع منعها من الدخول مباشرة إلى العاصمة الفرنسية.



كما فرض القرار على بقية الجماهير استخدام وسائل النقل العامة فقط للوصول إلى ملعب المباراة، على أن ترافق الشرطة الحافلات بعد اللقاء لمغادرة باريس، وهو ما يعني أن رحيل المشجعين لن يتم قبل الخامسة صباحًا تقريبًا.

موقف بايرن ميونخ

أبدى النادي البافاري استياءه الشديد من القرار المفاجئ، واعتبر أن توقيته غير مقبول، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة كانت معروفة منذ أسابيع، دون أي مبرر لتغيير الوضع الأمني.



وأكد بايرن أنه تقدّم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، كما أعلن عن نيّته اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار.

دعم من باريس سان جيرمان

من جانبه، دعم نادي باريس سان جيرمان موقف بايرن ميونخ، مؤكدًا تفهّمه لاعتراض النادي الألماني، خاصة وأن مثل هذه الإجراءات المفاجئة تؤثر على تجربة الجماهير وتخالف روح التعاون بين الأندية المشاركة في البطولة.

نص بيان بايرن ميونخ

"أصدرت شرطة باريس أمرًا عامًا جديدًا قبل لقاء دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يتضمن إنشاء نقطة تفتيش للشرطة خارج المدينة، وإلزام الجماهير باستخدام وسائل النقل العامة.

تم إخطار النادي بالإجراء في اللحظات الأخيرة فقط، وهو أمر غير مقبول. لم يحدث أي تغيير في تقييم المخاطر منذ آخر لقاء في باريس عام 2023، وبسبب هذه القيود، لن تتمكن الحافلات من مغادرة باريس حتى ساعات الصباح الباكر، نحو الساعة الخامسة صباحًا."

ويأتي هذا التوتر قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا، والتي تعد من أبرز مباريات الجولة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.