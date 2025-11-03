قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يحتج رسميًا على قرارات شرطة باريس قبل مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
حمزة شعيب

قدّم نادي بايرن ميونخ الألماني احتجاجًا رسميًا قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر إقامتها على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وذلك بعد قرار مفاجئ من شرطة باريس بفرض قيود مشددة على جماهير الفريق البافاري.

 تفاصيل الأزمة

وبحسب بيان النادي، فقد أصدرت شرطة باريس أمرًا عامًا في اللحظات الأخيرة مساء الاثنين، تضمن تنظيم تنقلات جماهير بايرن ميونخ، حيث ألزمت الحافلات بالتجمع في نقطة محددة خارج المدينة قبل التوجه إلى الملعب، مع منعها من الدخول مباشرة إلى العاصمة الفرنسية.


كما فرض القرار على بقية الجماهير استخدام وسائل النقل العامة فقط للوصول إلى ملعب المباراة، على أن ترافق الشرطة الحافلات بعد اللقاء لمغادرة باريس، وهو ما يعني أن رحيل المشجعين لن يتم قبل الخامسة صباحًا تقريبًا.

 موقف بايرن ميونخ

أبدى النادي البافاري استياءه الشديد من القرار المفاجئ، واعتبر أن توقيته غير مقبول، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة كانت معروفة منذ أسابيع، دون أي مبرر لتغيير الوضع الأمني.


وأكد بايرن أنه تقدّم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، كما أعلن عن نيّته اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار.

 دعم من باريس سان جيرمان

من جانبه، دعم نادي باريس سان جيرمان موقف بايرن ميونخ، مؤكدًا تفهّمه لاعتراض النادي الألماني، خاصة وأن مثل هذه الإجراءات المفاجئة تؤثر على تجربة الجماهير وتخالف روح التعاون بين الأندية المشاركة في البطولة.

 نص بيان بايرن ميونخ

"أصدرت شرطة باريس أمرًا عامًا جديدًا قبل لقاء دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يتضمن إنشاء نقطة تفتيش للشرطة خارج المدينة، وإلزام الجماهير باستخدام وسائل النقل العامة.
تم إخطار النادي بالإجراء في اللحظات الأخيرة فقط، وهو أمر غير مقبول. لم يحدث أي تغيير في تقييم المخاطر منذ آخر لقاء في باريس عام 2023، وبسبب هذه القيود، لن تتمكن الحافلات من مغادرة باريس حتى ساعات الصباح الباكر، نحو الساعة الخامسة صباحًا."

ويأتي هذا التوتر قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا، والتي تعد من أبرز مباريات الجولة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونخ يويفا باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد