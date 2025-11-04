قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
حال فوز ممداني بانتخابات العمدة.. ترامب يهدد بتقييد التمويل الفيدرالي لنيويورك
الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.. تفاصيل
محمد أبوالعلا: الفائز من لقاء الزمالك مع بيراميدز سيتوج بالسوبر المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان في 24 ساعة| تحرير 146محضر مخالفات للمخابز البلدية والأسواق.. وإزالة 356 حالة تعد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين : 3 /11 /2025 .

فقد شهدت محافظة أسوان خلال الموسم الشتوى الجارى إنتعاشة على ضفاف نهر النيل ، حيث تزين المجرى الملاحى بالعديد من الفنادق العائمة التى تنقل السائحين من مختلف الجنسيات بين المعابد والمواقع الأثرية الخالدة.

وأكدت التقارير بأن نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة جيدة ومتميزة فى مثل هذا التوقيت من العام ، خاصة مع إعتدال درجات الحرارة وتزايد الإقبال على الرحلات النيلية التي تربط بين الأقصر وأسوان .

محافظ أسوان يتفقد المدارس لمتابعة إنتظام العملية التعليمية..صور

قال المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان إنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 136 محضر متنوع .


تحرير 146محضر مخالفات للمخابز البلدية والأسواق في أسوان

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى زيارة ميدانية تفقد خلالها مدرستى أبطال أكتوبر الإبتدائية التى تضم 504 تلميذ وتلميذة داخل 13 فصل دراسى ، ومدرسة عبد المجيد حسين الإبتدائية التى تضم 360 تلميذ وتلميذة داخل 11 فصل دراسى وذلك فى ظل إهتمامه المستمر بإنتظام سير العملية التعليمية .

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على مستوى أبنائه التلاميذ من خلال التحاور معهم داخل الفصول ، مؤكداً أهمية الإلتزام بتطبيق تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور محمد عبد اللطيف بشأن تنفيذ التقييمات للوقوف على مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة.

محافظ أسوان يتفقد المدارس لمتابعة إنتظام العملية التعليمية..صور

تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

حيث تم إزالة 356 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 147 ألف و 259 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة 356 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

