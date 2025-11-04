ارتفاع أرباح برجيل القابضة الإماراتية 27% في الربع الثالث

ارتفعت أرباح برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية بالإمارات، في الربع الثالث بنسبة 27% لتصل إلى 166 مليون درهم مدعومة بتسجيل مستوى قياسي من الإيرادات بلغ 1 مليار درهم نتيجة زيادة في أعداد المرضى.

وسجلت ضريبة الدخل زيادة بنسبة 43% لتصل إلى 19 مليون درهم.

كما نمت أرباح الشركة المدرجة في سوق أبوظبي في 9 أشهر بنسبة 19% لتصل إلى 350 مليون درهم.

وسجل قطاع المستشفيات، الذي يمثل %88 من إجمالي إيرادات المجموعة، نمًوا بنسبة 8.3% لتصل إيراداته إلى 3.6 مليار درهم

تضم شبكة برجيل القابضة 112 منشأةً في الإمارات وعُمان والسعودية.