تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 8 سفن، وغادرته 8 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 29 سفينة، منها السفينة (AMAR MERAY) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 176م وعرضها 29م القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 30917 طنا من القمح لصالح القطاع العام .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17256 طنا تشمل 6596 طن يوريا و2300 طن أسمنت معبأ و8360 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56261 طنا تشمل 13000 طن ذرة و13811 طن حديد و1103 أطنان خشب زان و4250 طن فول صويا و3242 طن خردة و9500 طن سكر و3794 طن قمح و7561 طن فول.

وأوضح أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 22 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 308 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 97965 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 44789 طنًا، كما غادرت 7 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالي 4869 طنا من القمح متجهة إلى صومعة إمبابة، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4314 حركة .