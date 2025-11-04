قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألونسو يعود إلى أنفيلد في قمة نارية بين ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد - ليفربول
ريال مدريد - ليفربول
إسراء أشرف

يحتضن ملعب "أنفيلد" سهرة كروية من العيار الثقيل، عندما يستضيف ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو متصدر مجموعته بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، واضعًا نصب عينيه حسم بطاقة التأهل المبكر إلى ثمن النهائي، بينما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد فوزين وهزيمة، في مواجهة تعتبر مصيرية لـ “الريدز” من أجل تعزيز حظوظه في العبور المباشر إلى الدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة.

وتكتسب المواجهة نكهة خاصة بعودة المدرب الإسباني تشابي ألونسو إلى ملعب "أنفيلد"، حيث صنع اسمه كلاعب بين عامي 2004 و2009، وكان أحد أبطال التتويج الأسطوري بدوري الأبطال عام 2005 في إسطنبول.

ألونسو، الذي يتألق في مهمته الجديدة مع ريال مدريد بعد رحيله عن باير ليفركوزن، قاد “الميرينجي” لتحقيق 13 انتصارًا في أول 14 مباراة هذا الموسم، وسط أداء مقنع وثقة متزايدة. وقال المدرب الإسباني قبل اللقاء: "للفوز بالألقاب، يجب أن تدافع جيدًا وتحافظ على نظافة شباكك"، بعد الفوز الكبير على فالنسيا برباعية نظيفة في الدوري الإسباني.

ويعوّل ألونسو على نجمه الفرنسي كيليان مبابي، متصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا، إلى جانب عودة الإنجليزي جود بيلينجهام لمستواه المعهود.

في المقابل، يدخل ليفربول اللقاء بعدما تنفس الصعداء بفوزه على أستون فيلا 2-0، لينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية في البريميرليج، ويستعيد بعض الثقة تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

أما ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (15 لقبًا)، فيعيش فترة انتعاشة رغم الهزيمة الوحيدة التي تلقاها هذا الموسم بخماسية أمام أتلتيكو مدريد، بعد أن حسم كلاسيكو الليجا لصالحه أمام برشلونة.

وتفتتح الجولة الرابعة أيضًا بمواجهة قوية بين آرسنال الإنجليزي وسلافيا براج التشيكي، حيث يسعى “المدفعجية” للحفاظ على سجلهم المثالي هذا الموسم دون أي تعثر.

ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال محمد صلاح صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

وفيها أية يعني؟! - السادة الافاضل

إيرادات السينما المصريةl السادة الأفاضل يتصدر وماجد الكدواني يلاحقه

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

نجوم القومية يتغنون بطربيات زمن الفن الجميل فى الأوبرا

مهرجان مراكش يكرم حسين فهمي

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم حسين فهمي

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد