ألونسو يعود إلى أنفيلد في قمة نارية بين ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب "أنفيلد" سهرة كروية من العيار الثقيل، عندما يستضيف ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو متصدر مجموعته بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، واضعًا نصب عينيه حسم بطاقة التأهل المبكر إلى ثمن النهائي، بينما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد فوزين وهزيمة، في مواجهة تعتبر مصيرية لـ “الريدز” من أجل تعزيز حظوظه في العبور المباشر إلى الدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة.

وتكتسب المواجهة نكهة خاصة بعودة المدرب الإسباني تشابي ألونسو إلى ملعب "أنفيلد"، حيث صنع اسمه كلاعب بين عامي 2004 و2009، وكان أحد أبطال التتويج الأسطوري بدوري الأبطال عام 2005 في إسطنبول.

ألونسو، الذي يتألق في مهمته الجديدة مع ريال مدريد بعد رحيله عن باير ليفركوزن، قاد “الميرينجي” لتحقيق 13 انتصارًا في أول 14 مباراة هذا الموسم، وسط أداء مقنع وثقة متزايدة. وقال المدرب الإسباني قبل اللقاء: "للفوز بالألقاب، يجب أن تدافع جيدًا وتحافظ على نظافة شباكك"، بعد الفوز الكبير على فالنسيا برباعية نظيفة في الدوري الإسباني.

ويعوّل ألونسو على نجمه الفرنسي كيليان مبابي، متصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا، إلى جانب عودة الإنجليزي جود بيلينجهام لمستواه المعهود.

في المقابل، يدخل ليفربول اللقاء بعدما تنفس الصعداء بفوزه على أستون فيلا 2-0، لينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية في البريميرليج، ويستعيد بعض الثقة تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

أما ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (15 لقبًا)، فيعيش فترة انتعاشة رغم الهزيمة الوحيدة التي تلقاها هذا الموسم بخماسية أمام أتلتيكو مدريد، بعد أن حسم كلاسيكو الليجا لصالحه أمام برشلونة.

وتفتتح الجولة الرابعة أيضًا بمواجهة قوية بين آرسنال الإنجليزي وسلافيا براج التشيكي، حيث يسعى “المدفعجية” للحفاظ على سجلهم المثالي هذا الموسم دون أي تعثر.