انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق محل كشري ببنها

انتُدب المعمل الجنائي بفحص أسباب الحريق الذي نشب داخل أحد محال الكشري بدائرة قسم أول بنها، حيث تباشر فرق الحماية المدنية التحقيق لتحديد حجم الخسائر المادية، في الوقت الذي تجري فيه تحريات مباحث القليوبية حول ملابسات الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحال المجاورة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة داخل المحل، وأسفر عن تلف بعض محتويات المكان دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.