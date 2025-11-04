تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة

تشهد البلاد اليوم استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية بعد فترة من التقلبات وعدم الاستقرار، وسط توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع انخفاض فرص سقوط الأمطار.

تحسن ملحوظ في الأجواء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث تقل فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة وغير مؤثرة، مع أجواء مستقرة نسبيًا على معظم المحافظات.

درجات الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي

من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى نحو 29 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بينما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات الليل مع غياب أشعة الشمس، مما يمنح الشعور بطقس لطيف مائل للبرودة ليلًا.

هدوء في الرياح وتحذير من الشبورة المائية

تشير التوقعات إلى تراجع ملحوظ في سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية، ما يساعد على استقرار الأجواء. ومع ذلك، حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

منخفض جوي بنهاية الأسبوع

توقعت الأرصاد أن تتأثر البلاد بنهاية الأسبوع بمنخفض جوي جديد، يصاحبه فرص لتساقط الأمطار على بعض المناطق، مع عودة الانخفاض في درجات الحرارة، داعية المواطنين إلى الالتزام بارتداء الملابس الخريفية المناسبة.