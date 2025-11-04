قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
توك شو

تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة

إسراء صبري

تشهد البلاد اليوم استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية بعد فترة من التقلبات وعدم الاستقرار، وسط توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع انخفاض فرص سقوط الأمطار.

تحسن ملحوظ في الأجواء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث تقل فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة وغير مؤثرة، مع أجواء مستقرة نسبيًا على معظم المحافظات.

درجات الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي

من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى نحو 29 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بينما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات الليل مع غياب أشعة الشمس، مما يمنح الشعور بطقس لطيف مائل للبرودة ليلًا.

هدوء في الرياح وتحذير من الشبورة المائية

تشير التوقعات إلى تراجع ملحوظ في سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية، ما يساعد على استقرار الأجواء. ومع ذلك، حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

منخفض جوي بنهاية الأسبوع

توقعت الأرصاد أن تتأثر البلاد بنهاية الأسبوع بمنخفض جوي جديد، يصاحبه فرص لتساقط الأمطار على بعض المناطق، مع عودة الانخفاض في درجات الحرارة، داعية المواطنين إلى الالتزام بارتداء الملابس الخريفية المناسبة.

الأرصاد الأحوال الجوية درجات الحرارة

