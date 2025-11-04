ناهد السباعي تؤدي مناسك العمرة لوالدتها

نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أمام الكعبة المشرفة لأداء مناسك العمرة.

وظهرت ناهد السباعي بالحجاب برفقة الفنانه هنادي مهني و علقت على الصور قائلة : عمرة مامي التانيه اللهم لك الحمد حمدا كتيرا.





وكانت قد تحدثت ناهد السباعي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، عن تجربتها في الفيلم قائلة: "فيلم (السادة الأفاضل) إخراج أستاذ كريم الشناوي، وتأليف أستاذ مصطفى صقر والكرو كله، يعني أنت شايف الممثلين حلوين إزاي؟ يعني إزاي ممكن حد يجيله فيلم زي ده ويفكر أصلًا؟ أنا وافقت قبل ما أقرأ".



وأضافت عن تفاصيل شخصيتها في العمل: "أنا مخرجة دنماركية بعمل فيلم تسجيلي عن خان الخليلي، كنت بقرأ كتاب عن خان الخليلي فتحمست جدًا فقررت أعمل فيلم تسجيلي عن المنطقة دي".