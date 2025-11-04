قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هاني فرحات يقود الأوركسترا الملكي البريطاني لتقديم باقة من أعمال عمار الشريعي

هاني فرحات
هاني فرحات
قسم الفن

أعلن مهرجان "صدى الأهرامات" عن مشاركة المايسترو هاني فرحات بقيادة الأوركسترا الملكي البريطاني لتقديم باقة من أشهر أعمال الملحن والمؤلف الموسيقي المصري الكبير عمار الشريعي في الحفل الثاني ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".


وسيشارك فرحات المايسترو بن بالمر في قيادة الأوركسترا البريطاني الذي يقدم في نفس الحفل أعمال المؤلف المصري المعاصر هشام نزيه في تجربة موسيقية استثنائية تضم جيلين من الموسيقيين المصريين، ممن أثروا المشهد الموسيقي المصري بأعمال خالدة ترسخت في وعي الجمهور.
تجري وقائع المهرجان عند سفح أهرامات الجيزة على مسرح بانوراما الأهرامات ضمن أجواء فنية فريدة تقدم للجمهور رحلة موسيقية ممتعة وثرية تضم عازف البيانو الشهير لانج لانج وكذلك حفل لموسيقى هوليوود تشارك به كارلا شمعون وحفل لعبير نعمة وفايا يونان وكذلك نخبة من ألمع الموسيقيين المصريين في الخارج ضمن حفل جالا، وكذلك يشارك المعجزة الصوتية ديماش كودايبرجن، ويختتم المهرجان فعالياته بباليه إيفمان من بطرسبورج- روسيا على مسرح الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يهدف "صدى الأهرامات" إلى جمع نخبة من ألمع وأبرز الفنانين العالميين في مجال الموسيقى وما يحيط بها من فنون، لعرض طيف واسع من الثقافات على أرض المحروسة مهد الحضارات والثقافات البشرية.
يقدم المهرجان عروضا تتجاوز حدود الموسيقى لتصبح علامات ثقافية راسخة، حيث يستقطب أعرق فرق الأوركسترا المرموقة والمعروفة عالميا، وأشهر الصوليستات على مستوى العالم، والأصوات الأيقونية التي تميز عصرنا.

