تمهيداً لافتتاحها.. محافظ المنوفية يتفقد المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق

أجرى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال التجهيزات واللمسات النهائية للمدرسة المصرية اليابانية الجديدة على مساحة 4600م2 باستثمارات تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة، هذا واستمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف النهائي للمدرسة ، وتم تفقد محيط المدرسة وقاعة الاجتماعات وعدد من الفصول الدراسية والغرف الإدارية.

وأشاد بحجم الأعمال المنفذة على أر ض الواقع والتصميمات الهندسية الجديدة، ووجه المحافظ بإعداد خطاب لوزارة التربية والتعليم بشأن تسريع إجراءات تشغيل المدرسة ودخولها الخدمة في أقرب وقت للمساهمة في تقليل الكثافات الطلابية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

وأكد أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

وخلال الجولة وتأكيداً على أن قطاع التعليم يقع في صدارة أولويات الدولة باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ، أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم افتتاح عدد 6 مدارس جديدة بشبين الكوم ومنوف ودخولهم الخدمة قريباً بالتتابع وهم (المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق - مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب - مجمع مدارس البتانون الجديد- مدرسة السكرية للتعليم الأساسي بشين الكوم- مدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة بمنوف) لدعم المنظومة التعليمية وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مستجدات موقف قويسنا النموذجي الجديد، إنشاء الجناح الجديد بمدرسة محمد كامل عبدالعزيز بقويسنا البلد، وكذا تفقد أعمال قطع الفرمة بطريق الغوري ، تفقد محطة رفع طوخ طنبشا وتوسعات محطة صرف صحي الغوري، وإنشاءات الموقف والسوق النموذجي ومدرسة بركة السبع الرسمية للغات.