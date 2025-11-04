قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمهيداً لافتتاحها.. محافظ المنوفية يتفقد المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجرى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال التجهيزات واللمسات النهائية للمدرسة المصرية اليابانية الجديدة على مساحة 4600م2 باستثمارات تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة، هذا واستمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف النهائي للمدرسة ، وتم تفقد محيط المدرسة وقاعة الاجتماعات وعدد من الفصول الدراسية والغرف الإدارية.

وأشاد بحجم الأعمال المنفذة على أر ض الواقع والتصميمات الهندسية الجديدة،  ووجه المحافظ بإعداد خطاب لوزارة التربية والتعليم بشأن تسريع إجراءات تشغيل المدرسة ودخولها الخدمة في أقرب وقت للمساهمة في تقليل الكثافات الطلابية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

 وأكد أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

وخلال الجولة وتأكيداً على أن قطاع التعليم يقع في صدارة أولويات الدولة باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ، أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم افتتاح عدد 6 مدارس جديدة بشبين الكوم ومنوف ودخولهم الخدمة قريباً بالتتابع وهم (المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق - مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب - مجمع مدارس البتانون الجديد- مدرسة السكرية للتعليم الأساسي بشين الكوم- مدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة بمنوف) لدعم المنظومة التعليمية وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

 ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مستجدات موقف قويسنا النموذجي الجديد، إنشاء الجناح الجديد بمدرسة محمد كامل عبدالعزيز بقويسنا البلد، وكذا تفقد أعمال قطع الفرمة بطريق الغوري ، تفقد محطة رفع طوخ طنبشا وتوسعات محطة صرف صحي الغوري، وإنشاءات الموقف والسوق النموذجي ومدرسة بركة السبع الرسمية للغات.

محافظ المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت.. هل يجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف..ما فضل الصدقة في رفع البلاء؟

مفتي الجمهورية يستقبل نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية

مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون العلمي والإفتائي مع جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند

فضل صيام الأيام البيض

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض لشهر جمادى.. الإفتاء تجيب

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد