قرار جديد يحدد مهام سيد عبد الحفيظ في الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته الأولى تكلسف سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام على كرة القدم.

وتشمل مهام الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية ونادي دلفي، مع وضع رؤية شاملة لتنمية العائد الاستثماري لقطاع كرة القدم بالتنسيق مع شركة الأهلي للكرة، على ان تكون هناك ميزانية محددة لكل مكون من مكونات القطاع ومنها الفريق الأول لكرة القدم.



ويعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

ويبدأ الفريق استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس الى الإمارات استعدادًا للبطولة.