باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
أبو العينين داخل البرلمان..تشريعات من أجل المواطن
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
رياضة

قرار جديد يحدد مهام سيد عبد الحفيظ في الأهلي

سيدعبدالحفيظ
سيدعبدالحفيظ
عبدالحكيم أبو علم

قرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته الأولى  تكلسف سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام على كرة القدم.

وتشمل مهام الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية ونادي دلفي، مع وضع رؤية شاملة لتنمية العائد الاستثماري لقطاع كرة القدم بالتنسيق مع شركة الأهلي للكرة، على ان تكون هناك ميزانية محددة لكل مكون من مكونات القطاع ومنها الفريق الأول لكرة القدم.


ويعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة السوبر المصري،  وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

ويبدأ الفريق استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس الى الإمارات استعدادًا للبطولة.

النادي الأهلي االهلي سيد عبدالحفيظ كرة قدم الاهلي

