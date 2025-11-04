بالورود والبالونات | تشييع جثمان شاب في بلقاس .. صور

شيع أهالي بلقاس بمحافظة الدقهلية جثمان شاب يدعى صبرى سمير لقي مصرعه على يد عدد من الأشخاص أثناء مسيرة انتخابية.



زين النعش بالورود والبالونات ووضعت صورة الفقيد عليه حيث شارك أهالي بلقاس وستاموني في جنازة مهيبة للشاب الفقيد الذي قام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص يدعى صبري السيد سمير 18 عاما على يد عدد من الأشخاص أثناء مسيرة لأحد المرشحين وإصابته إصابات بالغة أودت بحياته وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ في حالة خطرة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تمكنت مباحث بلقاس من ضبط المتسببين في الواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة.