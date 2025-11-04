قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: نريد تحقيق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
وزير التعليم: لدينا 1270 مدرسة فنية تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية
فيرمينو يختار صلاح ومبابي وفينيسيوس ضمن الأفضل في ليفربول وريال مدريد
القمر العملاق يضيء سماء الكوكب.. حدث فلكي نادر يخطف الأنظار
وزيرة التضامن تشارك في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة
سفير ألمانيا من معبر رفح: مستعدون لبذل أقصى جهد لتهدئة الوضع بغزة
فيورنتينا يعلن إقالة ستيفانو بيولي ويعين دانييلي جالوبا مدربًا مؤقتًا

بيولي
بيولي
إسراء أشرف

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدرب الفريق ستيفانو بيولي من منصبه كمدير فني للفريق الأول، وذلك بعد سلسلة من النتائج المتفاوتة التي شهدها الفريق مؤخرًا.

وقال النادي في بيان رسمي: "يؤكد نادي فيورنتينا إنهاء عقد ستيفانو بيولي كمدرب للفريق الأول". 

كما عبر عن شكره وامتنانه للمدرب وجهازه الفني على الاحترافية العالية التي قدموها طوال فترة عملهم مع الفريق.

وفي خطوة لتعويض رحيل بيولي، أعلن النادي عن تعيين دانييلي جالوبا كمدرب مؤقت للفريق، حيث سيتولى جالوبا مسئولية قيادة الفريق بدءًا من جلسة التدريب المقررة اليوم.

ويأتي هذا القرار في وقت حاسم للنادي، الذي يسعى لاستعادة استقراره الفني وتحقيق نتائج أفضل بعد تذبذب الأداء في الفترة الأخيرة.

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

