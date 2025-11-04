فيورنتينا يعلن إقالة ستيفانو بيولي ويعين دانييلي جالوبا مدربًا مؤقتًا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدرب الفريق ستيفانو بيولي من منصبه كمدير فني للفريق الأول، وذلك بعد سلسلة من النتائج المتفاوتة التي شهدها الفريق مؤخرًا.

وقال النادي في بيان رسمي: "يؤكد نادي فيورنتينا إنهاء عقد ستيفانو بيولي كمدرب للفريق الأول".

كما عبر عن شكره وامتنانه للمدرب وجهازه الفني على الاحترافية العالية التي قدموها طوال فترة عملهم مع الفريق.

وفي خطوة لتعويض رحيل بيولي، أعلن النادي عن تعيين دانييلي جالوبا كمدرب مؤقت للفريق، حيث سيتولى جالوبا مسئولية قيادة الفريق بدءًا من جلسة التدريب المقررة اليوم.

ويأتي هذا القرار في وقت حاسم للنادي، الذي يسعى لاستعادة استقراره الفني وتحقيق نتائج أفضل بعد تذبذب الأداء في الفترة الأخيرة.