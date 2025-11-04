مجدي حسن: الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان

شارك الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقامتها كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، بحضور رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق.

أقيمت الاحتفالية بمناسبة تجديد الاعتماد المحلي للكلية، والذي يُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من التميز والالتزام بأعلى معايير الجودة.

ووجه النقيب العام تهنئة قلبية خالصة إلى أسرة الكلية، قيادةً وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلابًا، على هذا الإنجاز المستحق، كما هنأ الدكتور أحمد سمير، على توليه منصب عميد الكلية، معربًا عن الثقة في قيادته الحكيمة للكلية نحو مزيد من الريادة والنجاح.

كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة إيمان بكر، العميد السابق، على جهودها المخلصة التي أثمرت عن هذا الإنجاز.

وأكد الدكتور مجدي حسن في كلمته على الدور المحوري الذي تؤديه كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، واصفاً إياها بـ "الكلية الأم" والقاطرة التي تقود مسيرة تطوير مهنة الطب البيطري في مصر.

وأشاد نقيب البيطريين بدورها الذي يتجاوز أسوار الجامعة ليصبح خدمة مجتمعية فاعلة، مؤكدا أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان عبر ضمان سلامة الغذاء، وشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي ختام كلمته، أكد النقيب العام أن "النقابة العامة للأطباء البيطريين ستظل دائماً السند والداعم لكل جهد يهدف إلى رفعة مهنتنا السامية".

تأتي هذه الرعاية والمشاركة من النقابة العامة للأطباء البيطريين في إطار دورها الأصيل في دعم المؤسسات الأكاديمية البيطرية، وتعزيز الروابط مع الكليات التي تخرج أجيالاً من الأطباء البيطريين الأكفاء القادرين على خدمة وطنهم.