محمد شوقي رئيسا للجنة الطبية بالنادي الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق رئيسا للجنة الطبية بالنادي.

وقال الأهلي أنه تكليف شوفي ليكون رئيس اللجنة الطبية بهدف تطوير العيادات والعلاج الطبعي مع انشاء مراكز تأهيل وعلاج طبيعي في عواصم المحافظات وكذلك علي ملف التأمين الطبي للاعبي فرق النادي

كما قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين مهند مجدي عضو المجلس السابق مستشار لمجلس الإدارة لملف النشاط الرياضي.

وقال الأهلي أن المجلس في جلسته الأول يقرر تعيين مهند مجدي كمستشار للنشاط الرياضي علي أن يقوم بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في كافة الانشاطة ووضع رؤية للإستثمار.