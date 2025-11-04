قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار بيارة صرف صحي داخل مدرسة ثانوية وإصابة 12 طالبة بالصف
إصابة شخصين في انهيار مبنى قديم بمنقطة الإمام الشافعي
فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات الجهاز المعاون للبرتغالي جوميز
التحريات في حادث عقار الخليفة: مكون من 3 طوابق يقطن به أسرتين
على قيد الحياة.. انتشال مسن من أسفل انقاض عقار الخليفة.. صور
رئيس جامعة «نور مبارك» بكازاخستان يفتتح المدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بمنطقة شيمبولاق
حولت فلوس بالغلط على إنستاباي؟.. اعرف إزاي ترجعها خطوة بخطوة
من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني
جهاز حماية المستهلك يفعل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني استعدادًا لموسم "الجمعة البيضاء"
مدبولي من الدوحة: مصر حققت قفزة نوعية في مسار التنمية رغم التحديات العالمية
حماس: نعمل على إنجاز مسار تبادل الأسرى بأسرع وقت
رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيورنتينا الإيطالي يقيل مدربه ستيفانو بيولي بعد سلسلة نتائج كارثية

ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي
إسلام مقلد

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ستيفانو بيولي من منصبه، عقب سلسلة من النتائج السلبية التي تسببت في تراجع الفريق إلى المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، دون تحقيق أي انتصار بعد مرور عشر جولات من عمر الموسم.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النادي: "يُعلن نادي فيورنتينا أن ستيفانو بيولي قد تم إعفاؤه من مهامه كمدرب للفريق الأول، ويتوجّه النادي بالشكر للمدرب وطاقمه الفني على احترافيتهم وتفانيهم طوال فترة عملهم مع الفريق"، مضيفًا أن دانييلي جالوبّا، مدرب فريق الشباب تحت 20 عامًا، سيتولى قيادة الفريق مؤقتًا، اعتبارًا من الحصة التدريبية المسائية اليوم.

قرار الإقالة لم يكن مفاجئًا لجماهير "الفيولا"، خاصة بعد البداية الكارثية للموسم الحالي، التي شهدت عشر مباريات بلا أي فوز، كان آخرها السقوط على ملعب "أرتيميو فرانكي" أمام ليتشي بهدف دون رد، وهو اللقاء الذي فجّر غضب الإدارة والجماهير على حد سواء.

وعلى الرغم من أن الفريق قدّم أداءً مميزًا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث فاز في أول مباراتين له بالمسابقة، فإن النتائج المحلية المخيبة لم تشفع لبيولي أمام إدارة النادي، التي كانت تنتظر تحسنًا سريعًا في مستوى الفريق.

يُذكر أن بيولي كان قد عاد إلى فيورنتينا في الصيف الماضي لتولي المهمة بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وسط آمال كبيرة بإعادة الفريق إلى المراكز الأوروبية، إلا أن البداية المتعثرة جعلت مستقبله على المحك مبكرًا، خاصة بعد أن رفض تقديم استقالته عقب الهزيمة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يقود المدرب المؤقت دانييلي جالوبّا الفريق في مواجهة ماينز الألماني المقبلة ضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في مهمة يُنظر إليها على أنها اختبار أولي لقدراته على إدارة الفريق في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها النادي البنفسجي.

وبحسب ما أورده موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد بدأت إدارة فيورنتينا بالفعل اتصالات أولية مع عدد من المدربين لخلافة بيولي، من بينهم باولو فانولي، إلا أن المؤشرات الحالية ترجّح أن روبيرتو دافيرسا هو الاسم الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، في محاولة لإنقاذ موسم بات معقدًا منذ بدايته.

نادي فيورنتينا الإيطالي فيورنتينا ستيفانو بيولي

