فيورنتينا الإيطالي يقيل مدربه ستيفانو بيولي بعد سلسلة نتائج كارثية

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ستيفانو بيولي من منصبه، عقب سلسلة من النتائج السلبية التي تسببت في تراجع الفريق إلى المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، دون تحقيق أي انتصار بعد مرور عشر جولات من عمر الموسم.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النادي: "يُعلن نادي فيورنتينا أن ستيفانو بيولي قد تم إعفاؤه من مهامه كمدرب للفريق الأول، ويتوجّه النادي بالشكر للمدرب وطاقمه الفني على احترافيتهم وتفانيهم طوال فترة عملهم مع الفريق"، مضيفًا أن دانييلي جالوبّا، مدرب فريق الشباب تحت 20 عامًا، سيتولى قيادة الفريق مؤقتًا، اعتبارًا من الحصة التدريبية المسائية اليوم.

قرار الإقالة لم يكن مفاجئًا لجماهير "الفيولا"، خاصة بعد البداية الكارثية للموسم الحالي، التي شهدت عشر مباريات بلا أي فوز، كان آخرها السقوط على ملعب "أرتيميو فرانكي" أمام ليتشي بهدف دون رد، وهو اللقاء الذي فجّر غضب الإدارة والجماهير على حد سواء.

وعلى الرغم من أن الفريق قدّم أداءً مميزًا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث فاز في أول مباراتين له بالمسابقة، فإن النتائج المحلية المخيبة لم تشفع لبيولي أمام إدارة النادي، التي كانت تنتظر تحسنًا سريعًا في مستوى الفريق.

يُذكر أن بيولي كان قد عاد إلى فيورنتينا في الصيف الماضي لتولي المهمة بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وسط آمال كبيرة بإعادة الفريق إلى المراكز الأوروبية، إلا أن البداية المتعثرة جعلت مستقبله على المحك مبكرًا، خاصة بعد أن رفض تقديم استقالته عقب الهزيمة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يقود المدرب المؤقت دانييلي جالوبّا الفريق في مواجهة ماينز الألماني المقبلة ضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في مهمة يُنظر إليها على أنها اختبار أولي لقدراته على إدارة الفريق في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها النادي البنفسجي.

وبحسب ما أورده موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد بدأت إدارة فيورنتينا بالفعل اتصالات أولية مع عدد من المدربين لخلافة بيولي، من بينهم باولو فانولي، إلا أن المؤشرات الحالية ترجّح أن روبيرتو دافيرسا هو الاسم الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، في محاولة لإنقاذ موسم بات معقدًا منذ بدايته.