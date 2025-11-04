قيادية بالجبهة الوطنية: المشهد الانتخابي يؤكد نزاهة الدولة ووعي المواطن

قالت النائبة فضية سالم، عضو مجلس النواب والقياديه بحزب الجبهة الوطنية، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل نقلة نوعية في تاريخ الحياة السياسية المصرية، لما تشهده من مشاركة واسعة وتنافس شريف بين المرشحين، يعكس حالة من الوعي والمسؤولية لدى المواطن المصري الذي أصبح أكثر حرصًا على ممارسة حقه الدستوري.

وأكدت النائبة أن ما يُثار من اتهامات حول استخدام المال السياسي غير صحيح تمامًا، مشددة على أن الدولة المصرية حريصة على أن تسير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة الانتخابات وصدق نتائجها.

وأوضحت فضية سالم أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس ثقة المواطنين في القيادة السياسية وفي مؤسسات الدولة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.

واختتمت النائبة فضية سالم تصريحها بتوجيه رسالة إلى الناخبين، دعتهم فيها إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرة أن الصوت الانتخابي هو سلاح المواطن لبناء المستقبل ودعم مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدة أن اختيار المرشح الكفء هو تعبير حقيقي عن الانتماء والولاء لمصر.