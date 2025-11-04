القبض على مالكى مصنعين مخصبات وتدوير مخلفات بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مصنعين "بدون ترخيص".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين بإدارة مصنعين"بدون ترخيص" بالجيزة أحدهما لإنتاج الأسمدة الزراعية بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر والآخر لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين وأمكن ضبط مالكيهما ، وبحوزتهما (192,350طن مواد خام ومنتج نهائى "لأسمدة زراعية ومواد خام لنفايات إلكترونية مجهولة المصدر – خطى إنتاج كامل بمشتملاتهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





