ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

جهاز تنمية بدر يواصل أعمال تطوير وكفاءة الطرق والمحاور

رئيس جهاز تنمية بدر خلال جولته
رئيس جهاز تنمية بدر خلال جولته
آية الجارحي

في إطار توجيهات المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر تواصل الإدارات المختصة أعمال استكمال ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أحياء المدينة وذلك لتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار رئيس الجهاز إلى أن الأعمال تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير الأرصفة وإنشاء محاور جديدة تربط بين الأحياء السكنية والمناطق الخدمية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال والتنسيق الحضاري بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة المدن الجديدة.


ومن جانبه صرّح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية والطرق أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة للانتهاء من رفع كفاءة المحاور الحيوية وربطها بشبكة الطرق الجديدة مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنمية بدر رفع كفاءة الطرق والمحاور السيولة المرورية اخبار مصر مال واعمال

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

الرئيس اللبناني العماد جوزاف

الرئيس اللبناني: نتطلع لدور أوروبي فاعل لإرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها

أرشيفية

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة

دونالد ترامب

ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني شخص غبي

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

