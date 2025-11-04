الأهلي السعودي يتقدم على السد القطري في الشوط الأول بـ دوري أبطال آسيا

تقدم فريق الأهلي السعودي على مضيفه السد القطري بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا.

جاء هدف الأهلي عن طريق النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 34.

وبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

إدوارد ميندي - علي مجرشي - روجر إيبانيز - محمد سليمان - ماتيو دامس - فرانك كيسي - أتانجا - رياض محرز - إنزو ميو - ماتيوس - فراس البريكان.

تشكيل السد:



مشعل برشم - بيدرو ميجيل - بوعلام خوخي - رومان سايس - محمد وعد - محمد كامارا - كلاودينيو - جيوفاني - روبيرتو فيرمينو - أكرم عفيف - رافا موخيكا.

ويوجد الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعة الغرب، بينما يأتي السد في المركز العاشر بنقطتين.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.