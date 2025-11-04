قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بسمة وهبة: أدعو الدولة إلى تبني مشروعات الشباب ذات الطابع التاريخي والحضاري

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمود محسن

دعت الإعلامية بسمة وهبة، الشباب المصري إلى استلهام الحضارة المصرية القديمة في مشروعاتهم وأعمالهم الإبداعية، مشيرة إلى أن مصر أصبحت محور اهتمام العالم بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، والوقت مناسب لتحويل هذا الزخم إلى حركة إبداعية واقتصادية تعيد الاعتزاز بالهوية المصرية.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" عبر فضائية المحور، أنها لاحظت خلال تصفحها لمواقع التسوق العالمية أن بعض الشركات الأجنبية بدأت في تسويق منتجات تحمل الطابع الفرعوني مثل الإكسسوارات والعطور، في حين أن الشباب المصري يمكنه أن يكون الرائد في هذا المجال تمامًا كما فعلت المصممة ريم طعيمة التي أطلقت عطراً مستوحى من حضارة المصريين القدماء.

وأكدت "وهبة"، أنها تدعو الدولة إلى تبني أفكار ومشروعات الشباب الذين يمتلكون الموهبة في تصميم المنتجات المستوحاة من التاريخ المصري، مشددة على أنها على استعداد لدعمهم إعلاميًا من خلال برنامجها "90 دقيقة"، واستضافتهم لتقديم ابتكاراتهم، مضيفة: "احلموا وابدعوا، فنحن أصبحنا ترند العالم، وحان الوقت أن نصبح موضة داخل بلادنا قبل أن نصبح موضة في الخارج."

