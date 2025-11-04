بسمة وهبة: مصر ترفض أي تهديد لوحدة السودان

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن موقف مصر تجاه الأزمة السودانية واضح وثابت منذ بدايتها، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر أكثر من مرة عن دعم مصر لوحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه، موضحة أن مصر ترفض أي محاولات تهدد أمن السودان أو تسعى إلى زعزعة تماسكه الوطني.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" عبر فضائية المحور، أن مصر تقف إلى جانب الجيش السوداني النظامي، وترفض وجود أي جيوش أو تشكيلات موازية، مؤكدة أن هذه الثوابت هي ما تحافظ على استقرار السودان ووحدة مؤسساته، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين قائمة على التاريخ المشترك والنيل والدم والمصير الواحد.

وشددت، على أن مصر لم تتأخر يومًا في دعم الشعب السوداني في محنه، مستذكرة الموقف الإنساني عندما استقبلت مصر اللاجئين السودانيين في أوقات الأزمات، وفتحت أمامهم أبوابها وقلبها، حتى عادوا إلى وطنهم سالمين بعد تحسن الأوضاع.