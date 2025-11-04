قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
الأطباء تبحث مع عدد من البنوك والشركات توفير خدمات ميسرة للأعضاء

الديب أبوعلي

عقد الأمين العام للنقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، ومقرر اللجنة الاجتماعية د.شادي صفوت عددا من الاجتماعات مع ممثلي عدة بنوك مصرية، لبحث تقديم برامج تمويلية ميسّرة للأطباء تشمل التمويل العقاري، وقروض السيارات، والتمويل الشخصي ضمن مبادرة خاصة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للأطباء وأسرهم.

تأتي الاجتماعات في إطار جهود نقابة الأطباء لتوسيع مظلة الخدمات المقدمة لأعضائها - بحسب بيان صادر عن النقابة قبل قليل.

وأوضح د. أبو بكر القاضي، أن اللقاءات شملت مقارنة بين العروض التمويلية التي تقدمها البنوك المختلفة لاختيار الأفضل من حيث سعر الفائدة والتسهيلات وشروط السداد، مؤكدا حرص النقابة على إتاحة خصومات حقيقية ومزايا تنافسية لأعضائها.

كما أشار د.شادي صفوت، إلى أن اللجنة الاجتماعية تواصل اتصالاتها بعدد من النوادي ومعارض السيارات والأجهزة الكهربائية والمعمرة، وشركات السياحة، بهدف توقيع بروتوكولات تعاون جديدة تتيح للأطباء وأسرهم الحصول على خدمات ومنتجات بأسعار مخفضة وجودة مضمونة.

وأكد أن النقابة ترحب بتلقي عروض التعاون من الشركات والمؤسسات الراغبة في التعاقد لتقديم خدماتها للأطباء، مشيرا إلى أن جميع المقترحات تُعرض على الأمانة العامة لدراستها واختيار الأنسب بما يحقق مصلحة أعضاء النقابة.

نقابة أطباء مصر النقابة العامة للأطباء شركات السياحة معارض السيارات البنوك سعر الفائدة

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

مشغولات ذهبية

توقعات الخبراء لأسعار الذهب.. جولدمان ساكس: فك الدولرة تقوده..زيادة: قيمته مبالغ فيها

مشغولات ذهبية

تراجع كبير في أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 4-11-2025

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

