الأطباء تبحث مع عدد من البنوك والشركات توفير خدمات ميسرة للأعضاء

عقد الأمين العام للنقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، ومقرر اللجنة الاجتماعية د.شادي صفوت عددا من الاجتماعات مع ممثلي عدة بنوك مصرية، لبحث تقديم برامج تمويلية ميسّرة للأطباء تشمل التمويل العقاري، وقروض السيارات، والتمويل الشخصي ضمن مبادرة خاصة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للأطباء وأسرهم.

تأتي الاجتماعات في إطار جهود نقابة الأطباء لتوسيع مظلة الخدمات المقدمة لأعضائها - بحسب بيان صادر عن النقابة قبل قليل.

وأوضح د. أبو بكر القاضي، أن اللقاءات شملت مقارنة بين العروض التمويلية التي تقدمها البنوك المختلفة لاختيار الأفضل من حيث سعر الفائدة والتسهيلات وشروط السداد، مؤكدا حرص النقابة على إتاحة خصومات حقيقية ومزايا تنافسية لأعضائها.

كما أشار د.شادي صفوت، إلى أن اللجنة الاجتماعية تواصل اتصالاتها بعدد من النوادي ومعارض السيارات والأجهزة الكهربائية والمعمرة، وشركات السياحة، بهدف توقيع بروتوكولات تعاون جديدة تتيح للأطباء وأسرهم الحصول على خدمات ومنتجات بأسعار مخفضة وجودة مضمونة.

وأكد أن النقابة ترحب بتلقي عروض التعاون من الشركات والمؤسسات الراغبة في التعاقد لتقديم خدماتها للأطباء، مشيرا إلى أن جميع المقترحات تُعرض على الأمانة العامة لدراستها واختيار الأنسب بما يحقق مصلحة أعضاء النقابة.