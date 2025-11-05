بأسعار رمزية.. كلية الصيدلة تنظم المعرض السنوي الخامس للملابس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض السنوي الخامس للملابس بكلية الصيدلة جامعة عين شمس .

يأتى ذلك تحت رعاية د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود ريحاب عثمان أحمد قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، وبإشراف ود رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد افتتحت فعاليات المعرض كل من أ.د ريحاب عثمان القائم بعمل عميد الكلية ، أ.د رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمسؤولة عن تنظيم المعرض، وذلك بحضور أعضاء مجلس الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ويأتي تنظيم هذا المعرض السنوي كأحد الأنشطة الداعمة للمجتمع الجامعي، والتي تهدف إلى توفير الاحتياجات من الملابس بأسعار رمزية و ذلك بمشاركة كريمة من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطلاب لتخفيف العبء المادي عن من يحتاجها.