أخبار أسوان: تهنئة للفنان النوبي.. ومتابعة ميدانية لمشروعات التطوير والشباب ومياه الشرب

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان أهمها

حيث إنه خلال جولة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم .

شدد المحافظ على الإسراع بوتيرة الأعمال الجارية ، وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال أسبوع ، على أن يتم بالتوازى العمل فى الخط الخاص بمحطة رافع المشتل الجديدة رقم ( 12 ) بالكرور ، مع الإسراع بباقى معدلات التنفيذ بالمرافق الأخرى للإنتهاء من المشروع بنهاية شهر نوفمبر الجارى ، وخاصة أن نسبة التنفيذ العامة للمشروع تجاوزت الـ 83 % .

فى اتصال تليفونى قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للفنان والمطرب النوبى أحمد إسماعيل أبن قرية مصمص بمركز نصر النوبة ، وذلك تقديراً لتمثيله المشرف لزهرة الجنوب خلال مشاركته المميزة فى حفل إفتتاح المتحف المصرى الكبير ، الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية من مختلف أنحاء العالم.

مشيداً بالأداء الراقى للفنان أحمد إسماعيل خلال الحفل ، والذى عكس بصورة مبهرة عمق التراث النوبى الأصيل ، وهو الذى تفرد من بين العديد من الثقافات والفنون المصرية فى فقرات حفل الإفتتاح.

جهود متنوعة

واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بالقطاعات الخدمية المتنوعة ، حيث قام بتفقد المدينة الشبابية بطريق السادات ، برفقة معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة حيث يأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب ، وتوفير بيئة مناسبة لهم لممارسة الأنشطة المختلفة .

وخلال جولته التفقدية وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة تحقيق الجاهزية الكاملة داخل هذا الصرح الشبابى المتميز إستعداداً لإستقبال الأفواج المشاركة فى رحلات قطار الشباب ، المقرر إنطلاقها إلى محافظة أسوان فى 5 ديسمبر المقبل .

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً مع وفد مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP ، برئاسة الدكتورة مديحة عفيفى مدير المشروع ، وذلك لمناقشة أوجه التعاون والدعم الفنى والمالي المقدم لتطوير وتحسين منظومة مياه الشرب بعدد من المناطق بالمحافظة.

ويأتى ذلك إستمراراً للتعاون المثمر بين محافظة أسوان والجانب السويسرى لدعم مشروعات المياه وتحسين الخدمات المقدمة للأهالى والمواطنين.

